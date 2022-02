70ème Kermesse Inter-Paroissiale Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Hautes-Pyrénées

70ème Kermesse Inter-Paroissiale Argelès-Gazost, 10 juillet 2022, Argelès-Gazost. 70ème Kermesse Inter-Paroissiale Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

2022-07-10 08:00:00 08:00:00 – 2022-07-10 19:00:00 19:00:00 Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées En participant à la kermesse, par vos dons et vos achats, vous soutenez votre paroisse.

Soyez-en remerciés !

Vous pouvez dès maintenant déposer dans les églises de la paroisse vos différents objets (bibelots pour la brocante, etc.) Dès 8h00 : Vide grenier, 10h30 : Messe en plein air, Apéritif de bienvenue offert, Repas à emporter. presbytere3@wanadoo.fr En participant à la kermesse, par vos dons et vos achats, vous soutenez votre paroisse.

Soyez-en remerciés !

Vous pouvez dès maintenant déposer dans les églises de la paroisse vos différents objets (bibelots pour la brocante, etc.) Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Argelès-Gazost, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Argelès-Gazost Adresse Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Ville Argelès-Gazost lieuville Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Departement Hautes-Pyrénées

70ème Kermesse Inter-Paroissiale Argelès-Gazost 2022-07-10 was last modified: by 70ème Kermesse Inter-Paroissiale Argelès-Gazost Argelès-Gazost 10 juillet 2022 Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées