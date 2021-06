Châteaumeillant Châteaumeillant Châteaumeillant, Cher 70ème Foire aux Vins Châteaumeillant Châteaumeillant Catégories d’évènement: Châteaumeillant

Cher

70ème Foire aux Vins Châteaumeillant, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Châteaumeillant. 70ème Foire aux Vins 2021-07-10 10:00:00 – 2021-07-11 00:00:00

Châteaumeillant Cher Châteaumeillant 70ème foire aux vins : Foire aux vins appellation du Centre Loire, produits régionaux, exposition de voitures anciennes, tombola, fête foraine, restauration le Relais des Tartasses. Entrée gratuite. 70ème foire aux vins : Foire aux vins appellation du Centre Loire, produits régionaux, exposition de voitures anciennes, tombola, fête foraine, restauration le Relais des Tartasses. Entrée gratuite. +33 6 98 15 91 47 70ème foire aux vins : Foire aux vins appellation du Centre Loire, produits régionaux, exposition de voitures anciennes, tombola, fête foraine, restauration le Relais des Tartasses. Entrée gratuite. PIXABAY dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Châteaumeillant, Cher Étiquettes évènement : Autres Lieu Châteaumeillant Adresse Ville Châteaumeillant lieuville 46.56209#2.19608