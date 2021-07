La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique 70ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE BRIDGE La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

70ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE BRIDGE La Baule-Escoublac, 13 août 2021, La Baule-Escoublac. 70ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE BRIDGE 2021-08-13 – 2021-08-22 Palais des congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Après avoir battu le record de participants en 2019, le Festival international de Bridge revient à La Baule. La 70e édition se déroulera sur 10 jours de compétitions avec près de 1000 participants. De la compétition et beaucoup de bonne humeur ! contact@festivalbridgelabaule.com http://www.festivalbridgelabaule.com/ Après avoir battu le record de participants en 2019, le Festival international de Bridge revient à La Baule. La 70e édition se déroulera sur 10 jours de compétitions avec près de 1000 participants. De la compétition et beaucoup de bonne humeur ! dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu La Baule-Escoublac Adresse Palais des congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny Ville La Baule-Escoublac lieuville 47.28357#-2.40982