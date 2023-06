CONTRE-UT AU PETIT LOURDES 708 rue des sources Hérouville-Saint-Clair, 10 juin 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

Pour clôturer l’année, la Saison Musicale d’Hérouville accueille l’ensemble de flûte traversière Contre-Ut samedi 10 juin à 18h à l’église du petit Lourdes d’Hérouville.avec en 1ère partie, les élèves de flûtes du conservatoire d’Hérouville.

Fondé en 2016, l’ensemble Contre-Ut est un chœur de flûtes, formé grâce à la rencontre de flûtistes normandes. Il se produit autour du répertoire écrit, pour quatre à dix flûtes, réunissant tous les instruments de cette famille, du piccolo à la flûte basse..

2023-06-10 à 18:50:00 ; fin : 2023-06-10 . .

708 rue des sources Petit Lourdes d’Hérouville

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



To close the year, the Saison Musicale d’Hérouville welcomes the flute ensemble Contre-Ut on Saturday June 10 at 6pm at the Petit Lourdes church in Hérouville.with flute students from the Hérouville conservatory in the 1st half.

Founded in 2016, the Contre-Ut ensemble is a flute choir, formed thanks to a meeting of flautists from Normandy. It performs around the written repertoire, for four to ten flutes, bringing together all instruments in this family, from piccolo to bass flute.

Para cerrar el año, la Saison Musicale de Hérouville recibe al conjunto de flautas traveseras Contre-Ut el sábado 10 de junio a las 18:00 en la iglesia Petit Lourdes de Hérouville.Con estudiantes de flauta del conservatorio de Hérouville en la 1ª parte.

Fundado en 2016, el conjunto Contre-Ut es un coro de flautas formado gracias a un encuentro de flautistas de Normandía. Interpreta repertorio escrito para cuatro a diez flautas, reuniendo todos los instrumentos de esta familia, desde el flautín hasta la flauta baja.

Zum Abschluss des Jahres empfängt die Saison Musicale d’Hérouville das Querflötenensemble Contre-Ut am Samstag, den 10. Juni um 18 Uhr in der Kirche Petit Lourdes in Hérouville.Mit den Flötenschülern des Konservatoriums von Hérouville als erstem Teil.

Das 2016 gegründete Ensemble Contre-Ut ist ein Flötenchor, der durch das Zusammentreffen von Flötistinnen aus der Normandie entstanden ist. Es tritt mit dem geschriebenen Repertoire für vier bis zehn Flöten auf und vereint alle Instrumente dieser Familie, von der Piccoloflöte bis zur Bassflöte.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité