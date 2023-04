Marché fermier – Ferme de Beauchiffray 703, Route des Eteppes, 1 janvier 2023, Saint-Jean-d'Avelanne.

Viande de porc, de veau, de boeuf, charcuterie… et de nombreux autres produits.

Visite libre de l’exploitation..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

703, Route des Eteppes GAEC de Beauchiffray

Saint-Jean-d’Avelanne 38480 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Collective farm « De Beauchiffray ». Local products (pastries and bread, pork, beef and veal meat) Free visit at the same time. Every saturday morning.

Carne de cerdo, de ternera, de vaca, charcutería… y muchos otros productos.

Visita gratuita a la granja.

Schweine-, Kalb- und Rindfleisch, Wurstwaren und viele andere Produkte.

Freie Besichtigung des Betriebs.

Mise à jour le 2022-07-26 par Office de Tourisme des Vals du Dauphiné