Inscriptions À l’occasion de Nuit de la Chouette, célébrée tous les 2 ans, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges propose une soirée-conférence et balade nocturne le vendredi 10 mars à 20h, à la salle des fêtes de Mélisey. Cette animation réalisée par la Maison de la Nature des Vosges Saônoises permettra de partir à la découverte de ces discrets oiseaux nocturnes. Gratuit mais sur inscription. > Le Plateau des 1000 étangs, un bel exemple de diversité des espèces

Le Plateau des 1000 étangs, appartient au réseau européen des sites Natura 2000 grâce à sa richesse de milieux naturels et des espèces qui y vivent. Il représente la 2ème grande richesse naturelle du Parc.

Cette diversité se traduit également dans les espèces de rapaces nocturnes (Chouette hulotte, Effraie des clochers, Chevêchette d’Europe, Hibou Moyen Duc, …) qui trouvent de nombreux milieux favorables

pour chasser ou se reposer. > Hiboux et chouettes, quelle différence ?

Le Hibou est-il le mâle de la Chouette ? Les hiboux ont-ils des oreilles ? Les chouettes sont-elles vraiment de mauvais augure ? Nombre de questions auxquelles cette soirée pourra répondre durant le diaporama présentant les particularités des rapaces nocturnes et les espèces connues dans le secteur

ou pendant la balade nocturne prévue en deuxième partie de soirée.

> D’autres sorties organisées sur le territoire du Parc :

– le vendredi 24 mars, au refuge du ski club de Wesserling au Frenz (Kruth, 68), par l’équipe de la Réserve naturelle du Grand Ventron

– Toutes les autres manifestations : https://openagenda.com/nuit-de-la-chouette

> Informations pratiques

 Inscription au 07.88.06.63.64

 Lieu de RDV précisé lors de l’inscription.

 Bottes et vêtements contre la pluie à prévoir.

À partir de 6 ans.

2023-03-10T19:00:00+00:00 – 2023-03-10T21:00:00+00:00

