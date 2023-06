Une première à COURCUIRE ! 70150 Courcuire Courcuire Courcuire Catégories d’Évènement: Courcuire

Une première à COURCUIRE ! 24 et 25 juin 70150 Courcuire

La Courcoeurée organise La fête de la Musique !! ➡️ Samedi 24 juin 2023 !

➡️ A partir de 19h30 ✅️ 2 groupes, 2 ambiances !

✅️ Restauration et buvette sur place ! ✴️ Entrée gratuite pour tous !

2023-06-24T19:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00

grande rue 70150 Courcuire, Haute-Saône, Bourgogne-Franche-Comté

