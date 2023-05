Concert + petit bal trad’ du choeur-orchestre Ligam 701, Route du Château, Cornillon-en-Trièves (38) Concert + petit bal trad’ du choeur-orchestre Ligam 701, Route du Château, Cornillon-en-Trièves (38), 10 juin 2023, . Concert + petit bal trad’ du choeur-orchestre Ligam Samedi 10 juin, 20h00 701, Route du Château, Cornillon-en-Trièves (38) Prix Libre (10 euros indicatif) Samedi 10 juin 2023 Concert et bal trad’ du choeur-orchestre Ligam à la Maison-Ateliers (anciennes écuries) de Cornillon-en-Trièves Ouvertures des portes à 19h. 19h30-20h : initiation aux danses traditionnelles ibériques (ajechao, charro, jota) 20h : concert (chants traditionnels de l’Arc Latin). 20h40 : bal trad’ (danses d’Italie, France et Espagne). Bar et petite restauration sur place. Entrée à prix libre (indicatif 10 euros). Infos / contact : hautleschoeurs@gresille.org source : événement Concert + petit bal trad’ du choeur-orchestre Ligam publié sur AgendaTrad 701, Route du Château, Cornillon-en-Trièves (38) 701, Route du Château, 38710 Cornillon-en-Trièves, France [{« link »: « mailto:hautleschoeurs@gresille.org »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/42586 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T20:00:00+02:00 – 2023-06-11T00:00:00+02:00

2023-06-10T20:00:00+02:00 – 2023-06-11T00:00:00+02:00

