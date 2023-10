Soirée Jeux au Saloon 700 Route de L Ecuyer Eygurande-et-Gardedeuil, 11 novembre 2023, Eygurande-et-Gardedeuil.

Eygurande-et-Gardedeuil,Dordogne

Soirée Jeux au Saloon + apéro dînatoire.

A Old Ranch à Eygurande.

A partir de 19h30, nombre de places limitées.

20€/personne.

Réservations obligatoires : 06 70 51 69 73.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

700 Route de L Ecuyer

Eygurande-et-Gardedeuil 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Games evening at the Saloon + aperitif dinner.

At Old Ranch in Eygurande.

From 7.30pm, limited number of places.

20/person.

Reservations essential: 06 70 51 69 73

Noche de juegos en el Saloon + cena aperitivo.

En el Viejo Rancho de Eygurande.

A partir de las 19.30 h, plazas limitadas.

20 por persona.

Imprescindible reservar: 06 70 51 69 73

Spieleabend im Saloon + Aperitif zum Abendessen.

Auf der Old Ranch in Eygurande.

Ab 19:30 Uhr, begrenzte Anzahl an Plätzen.

20?/Person.

Reservierungen erforderlich: 06 70 51 69 73

