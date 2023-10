Allex pas à pas #1 700 chemin de l’isle Allex, 7 octobre 2023, Allex.

Allex,Drôme

Mémoires d’Allex et le Phare vous propose de redécouvrir Allex quartier par quartier. Fête des quartiers Nodon, Les pues, les Burdins, Les Toureaux et l’Isle..

2023-10-07 14:30:00 fin : 2023-10-07 20:30:00. .

700 chemin de l’isle Château de l’isle

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mémoires d’Allex and Le Phare invite you to rediscover Allex district by district. Nodon, Les Pues, Les Burdins, Les Toureaux and l’Isle neighborhood festivals.

Mémoires d’Allex y le Phare le invitan a redescubrir Allex barrio por barrio. Celebraciones en los barrios de Nodon, Les Pues, Les Burdins, Les Toureaux y l’Isle.

Mémoires d’Allex und Le Phare laden Sie ein, Allex Stadtteil für Stadtteil neu zu entdecken. Fest der Viertel Nodon, Les pues, les Burdins, Les Toureaux und l’Isle.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme du Val de Drôme