Soirée du nouvel an – Cabaret éphémère 700 Avenue du 18 Juin 1940 Jurançon, 31 décembre 2023, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

Venez passer une soirée du Nouvel An insolite à Jurançon ! Vous vous demandiez où célébrer le Nouvel An ? Notre soirée cabaret parisien éphémère, vous invite à vivre, le temps d’une soirée, une expérience à la fois délicieuse et surprenante. Dès votre arrivée vous serez accueillis par nos artistes et personnels de salle pour une immersion totale dans une atmosphère unique et pleine de surprises. Le menu du réveillon, imaginé par le traiteur de renom Au Bon Accueil, « La Régalade », vous fera passer une soirée dans la grande tradition culinaire française.

LE SPECTACLE « Evasion »

Mis en scène par la célèbre compagnie Troupe En Scène, ce show extraordinaire est placé sous le signe de la sensualité, de l’émotion, de l’humour et de la fête. Un spectacle inédit spécialement concocté pour cette soirée féerique suivi d’une soirée dansante et festive, ambiancée par DJ Focoda..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

700 Avenue du 18 Juin 1940 Atelier du Neez

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and spend an unusual New Year’s Eve in Jurançon! Wondering where to celebrate New Year’s Eve? Our ephemeral Parisian cabaret evening invites you to enjoy a delightful and surprising experience. As soon as you arrive, you’ll be greeted by our artists and waitstaff for a total immersion in a unique atmosphere full of surprises. The New Year’s Eve menu, devised by Au Bon Accueil’s renowned caterer, « La Régalade », will give you an evening in the great French culinary tradition.

THE « Evasion » SHOW

Staged by the renowned Troupe En Scène company, this extraordinary show is all about sensuality, emotion, humor and celebration. An original show specially concocted for this enchanting evening, followed by a festive dance party with DJ Focoda.

¡Venga a pasar una Nochevieja insólita en Jurançon! ¿Se pregunta dónde celebrar la Nochevieja? Nuestra velada de cabaret parisino de corta duración le invita a disfrutar de una experiencia deliciosa y sorprendente. Nada más llegar, será recibido por nuestros artistas y camareros para una inmersión total en un ambiente único y lleno de sorpresas. El menú de Nochevieja, ideado por el renombrado catering de Au Bon Accueil, « La Régalade », le hará pasar una velada en la gran tradición culinaria francesa.

EL ESPECTÁCULO « Evasión

Puesta en escena por la famosa compañía Troupe En Scène, este extraordinario espectáculo es todo sensualidad, emoción, humor y fiesta. Un espectáculo original creado especialmente para esta velada mágica, seguido de una noche festiva de baile y animación a cargo de DJ Focoda.

Verbringen Sie eine ungewöhnliche Silvesterparty in Jurançon! Sie haben sich schon gefragt, wo Sie Silvester feiern sollen? Unser temporärer Pariser Kabarettabend lädt Sie dazu ein, einen Abend lang eine köstliche und zugleich überraschende Erfahrung zu machen. Bei Ihrer Ankunft werden Sie von unseren Künstlern und dem Saalpersonal empfangen, um in eine einzigartige Atmosphäre voller Überraschungen einzutauchen. Das Silvestermenü « La Régalade », das von dem renommierten Caterer Au Bon Accueil kreiert wurde, wird Ihnen einen Abend in der großen französischen kulinarischen Tradition bescheren.

DAS SPECTACLE « Evasion » (Flucht)

Diese außergewöhnliche Show, die von dem berühmten Ensemble Troupe En Scène inszeniert wird, steht im Zeichen von Sinnlichkeit, Emotionen, Humor und Festlichkeit. Eine neue Show, die speziell für diesen märchenhaften Abend zusammengestellt wurde, gefolgt von einem festlichen Tanzabend, der von DJ Focoda musikalisch umrahmt wird.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Pau