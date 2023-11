FÉERIES DE NOËL JURANÇON 700 Avenue du 18 Juin 1940 Jurançon, 16 décembre 2023, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

o 18h30 projection des événements 2023 de la ville proposée par l’association Espace Partagé Numérique (EPN)

o 19h30 moment convivial autour d’un apéritif offert par la Ville

o 20h30 spectacle de Noël « El Fumista » (Cie Dondavel)

o 21h30 visite du Père Noël

o 22h lâcher de lanternes.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

700 Avenue du 18 Juin 1940 Atelier du Neez

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



o 6:30pm screening of the city’s 2023 events, presented by the Espace Partagé Numérique (EPN) association

o 7:30 pm convivial aperitif hosted by the town

o 8:30pm Christmas show « El Fumista » (Cie Dondavel)

o 9:30pm visit from Santa Claus

o 10pm lantern release

o 18.30 proyección de los actos de 2023 organizada por la asociación Espace Partagé Numérique (EPN)

o 19.30 h: copa ofrecida por la ciudad

o 20.30 espectáculo navideño « El Fumista » (Cie Dondavel)

o 21.30 h: visita de Papá Noel

o 22.00 h: suelta de farolillos

o 18.30 Uhr Vorführung der Veranstaltungen 2023 der Stadt, die vom Verein Espace Partagé Numérique (EPN) angeboten werden

o 19.30 Uhr Geselliges Beisammensein bei einem von der Stadt angebotenen Aperitif

o 20.30 Uhr Weihnachtsshow « El Fumista » (Cie Dondavel)

o 21.30 Uhr Besuch des Weihnachtsmanns

o 22.00 Uhr Laternen aufsteigen lassen

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Pau