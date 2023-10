Octobre Rose à Jurançon : Flamenco 700 Avenue du 18 Juin 1940 Jurançon, 7 octobre 2023, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

Jurançon se met en rose à l’occasion d’Octobre Rose. Tous les fonds récoltés sont reversés à la ligue contre le cancer.

Spectacle de Flamenco.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

700 Avenue du 18 Juin 1940 Atelier du Neez

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Jurançon goes pink for Pink October. All proceeds go to the League Against Cancer.

Flamenco show

Jurançon se tiñe de rosa para el Octubre Rosa. Toda la recaudación se destinará a la Liga contra el Cáncer.

Espectáculo flamenco

Jurançon trägt anlässlich des Rosa Oktobers Pink. Alle gesammelten Gelder werden an die Krebsliga gespendet.

Flamenco-Show

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Pau