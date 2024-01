Nuit de la lecture 70 xerri karrika Espelette, vendredi 19 janvier 2024.

Espelette Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:30:00

fin : 2024-01-19 20:30:00

Sylvaine Terpereau propose des contes et légendes de divers horizons. Le thème de cette année étant « Le corps » elle vous proposera des histoires autour de l’acceptation de soi et du respect des autres. A partir de 6 ans.

Pensez cependant à réserver car la jauge est limitée.

Sylvaine Terpereau propose des contes et légendes de divers horizons. Le thème de cette année étant « Le corps » elle vous proposera des histoires autour de l’acceptation de soi et du respect des autres. A partir de 6 ans.

Pensez cependant à réserver car la jauge est limitée.

EUR.

70 xerri karrika Médiathèque

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme Pays Basque