Lecture de contes 70 xerri karrika Espelette, 13 décembre 2023, Espelette.

Espelette,Pyrénées-Atlantiques

Geneviève, conteuse créative vous propose de faire entrer les enfants dans le monde merveilleux des contes et des livres avec des tapis-lectures. Les tout-petits pourront prolonger le plaisir des histoires en manipulant des créations textiles originales pleines de découvertes inattendues.

0-5 ans.

Pensez à réserver car la jauge est limitée..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 11:30:00. EUR.

70 xerri karrika Médiathèque

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Geneviève, a creative storyteller, invites you to introduce children to the wonderful world of stories and books with story mats. Toddlers can extend the pleasure of stories by manipulating original textile creations full of unexpected discoveries.

ages 0-5.

Please book in advance, as capacity is limited.

Geneviève, narradora creativa, le invita a introducir a los niños en el maravilloso mundo de los cuentos y los libros con sus alfombras de lectura. Los más pequeños podrán prolongar el placer de los cuentos manipulando originales creaciones textiles llenas de descubrimientos inesperados.

de 0 a 5 años.

Recuerde reservar con antelación, ya que el aforo es limitado.

Geneviève, eine kreative Geschichtenerzählerin, bietet Ihnen die Möglichkeit, Kinder mit Hilfe von Leseteppichen in die wunderbare Welt der Märchen und Bücher einzuführen. Die Kleinsten können das Vergnügen an den Geschichten verlängern, indem sie mit originellen Textilkreationen voller unerwarteter Entdeckungen hantieren.

0-5 Jahre.

Denken Sie an eine Reservierung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme Pays Basque