Au creux des petites oreilles 70 xerri karrika Espelette, 2 décembre 2023, Espelette.

Espelette,Pyrénées-Atlantiques

Une sélection d’histoires racontées par votre bibliothécaire aux enfants de 0 à 5 ans accompagnés de leurs parents.

Animation gratuite, mais réservation conseillée car jauge limitée..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 12:00:00. EUR.

70 xerri karrika Médiathèque

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A selection of stories told by your librarian to children aged 0-5 accompanied by their parents.

Free, but reservations are recommended as attendance is limited.

Una selección de cuentos contados por su bibliotecario a niños de 0 a 5 años acompañados de sus padres.

Gratis, pero se recomienda reservar porque la asistencia es limitada.

Eine Auswahl an Geschichten, die von Ihrer Bibliothekarin für Kinder von 0 bis 5 Jahren in Begleitung ihrer Eltern erzählt werden.

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Reservierung wird jedoch empfohlen, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

