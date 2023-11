Atelier d’écriture 70 Xerri karrika Espelette, 30 novembre 2023, Espelette.

Espelette,Pyrénées-Atlantiques

Retrouvez les ateliers d’écriture de Laurent Platero, auteur et coéditeur de la revue Encre.

Durant trois heures autour d’un thème et à partir d’observations, jeux, lectures, l’animateur vous guide dans réalisation d’une micronouvelle.

Destiné aux adultes..

2023-11-30 fin : 2023-11-30 17:30:00. EUR.

70 Xerri karrika Médiathéque

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Join Laurent Platero, author and co-publisher of Encre magazine, for his writing workshops.

For three hours, based on a theme and using observations, games and readings, the facilitator guides you through the creation of a short story.

For adults.

Únase a Laurent Platero, autor y coeditor de la revista Encre, en sus talleres de escritura.

Durante tres horas, a partir de un tema y utilizando observaciones, juegos y lecturas, el animador te guiará en la creación de un relato corto.

Para adultos.

Die Schreibworkshops von Laurent Platero, Autor und Mitherausgeber der Zeitschrift Encre, werden fortgesetzt.

Drei Stunden lang wird ein Thema behandelt und anhand von Beobachtungen, Spielen und Lektüre werden Sie bei der Erstellung einer Kurzgeschichte angeleitet.

Für Erwachsene.

