Atelier sculptures de Noël 70 xerri karrika Espelette, 29 novembre 2023, Espelette.

Espelette,Pyrénées-Atlantiques

L’association Terre Buissonnière revient pour un atelier sculptures de Noël en papier mâché.

L’occasion pour sensibiliser les plus petits sur le recyclage du papier et de connaître les gestes simples pour l’économiser et/ou le réutiliser.

Découvrez également une belle manière de créer des objets en papier recyclé.

Dès 3 ans..

70 xerri karrika Médiathèque

The Terre Buissonnière association returns for a papier-mâché Christmas sculpture workshop.

It’s an opportunity to raise awareness of paper recycling among the youngest members of the family, and to learn simple ways of saving and/or reusing paper.

You’ll also discover a great way to create objects from recycled paper.

Ages 3 and up.

La asociación Terre Buissonnière vuelve con un taller de esculturas navideñas de papel maché.

Es una oportunidad para sensibilizar a los más pequeños sobre el reciclaje de papel y enseñarles formas sencillas de ahorrar y/o reutilizar el papel.

Además, podrán crear objetos a partir de papel reciclado.

A partir de 3 años.

Der Verein Terre Buissonnière kehrt für einen Workshop über Weihnachtsskulpturen aus Pappmaché zurück.

Die Gelegenheit, die Kleinsten für das Recycling von Papier zu sensibilisieren und einfache Gesten kennenzulernen, um Papier zu sparen und/oder wiederzuverwenden.

Entdecken Sie außerdem eine schöne Art, Gegenstände aus Recyclingpapier herzustellen.

Ab 3 Jahren.

