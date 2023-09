Veillé pyjama 70 xerri karrika Espelette, 27 octobre 2023, Espelette.

Espelette,Pyrénées-Atlantiques

Enfilez votre plus beau pyjama et venez écouter des histoires qui font (un tout petit peu) peur pour Halloween. Lectures en basque et en français par l’association Libreplume. Dès 5 ans.

Pensez à réserver car la jauge est limitée..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 21:00:00. EUR.

70 xerri karrika Médiathèque

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Put on your best pyjamas and come and listen to some (slightly) scary Halloween stories. Readings in Basque and French by the Libreplume association. Ages 5 and up.

Remember to book in advance, as capacity is limited.

Ponte tu mejor pijama y ven a escuchar algunos cuentos de Halloween (un poco) terroríficos. Lecturas en euskera y francés a cargo de la asociación Libreplume. A partir de 5 años.

Recuerda reservar con antelación, ya que el aforo es limitado.

Ziehen Sie Ihren schönsten Pyjama an und hören Sie Geschichten, die an Halloween (ein klein wenig) gruselig sind. Lesungen auf Baskisch und Französisch durch den Verein Libreplume. Ab 5 Jahren.

Denken Sie an eine Reservierung, da die Anzahl der Zuhörer begrenzt ist.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque