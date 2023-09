Atelier mini-architectes 70 rue xerri karrika Espelette, 16 septembre 2023, Espelette.

Espelette,Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion des journées du Patrimoine, participez à un atelier avec Marie Bourquin, architecte aux multiples casquettes. Pendant deux heures, transformez-vous en apprenti architecte, imaginez et donnez forme à l’Etxe de demain.

Dès 5 ans.

Animation gratuite, pensez toutefois à réserver car la jauge est limitée..

2023-09-16

70 rue xerri karrika Médiathèque

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of Heritage Days, take part in a workshop with multi-talented architect Marie Bourquin. For two hours, transform yourself into an apprentice architect, and imagine and shape the Etxe of tomorrow.

Ages 5 and up.

Free, but remember to book in advance as capacity is limited.

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, participe en un taller con Marie Bourquin, arquitecta de múltiples talentos. Durante dos horas, transfórmese en aprendiz de arquitecto e imagine y dé forma al Etxe del mañana.

A partir de 5 años.

Gratuito, pero no olvide reservar con antelación, ya que el aforo es limitado.

Nehmen Sie anlässlich der Tage des offenen Denkmals an einem Workshop mit der vielseitigen Architektin Marie Bourquin teil. Verwandeln Sie sich zwei Stunden lang in einen Architektenlehrling, stellen Sie sich vor, wie das Etxe von morgen aussehen könnte, und geben Sie ihm Gestalt.

Ab 5 Jahren.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Denken Sie jedoch daran, sich anzumelden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

