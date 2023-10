MARCHÉ SAINT-NICOLAS AU CHÂTEAU DE MAUPASSANT 70 Rue Nationale Lys-Haut-Layon Catégories d’Évènement: Lys-Haut-Layon

Maine-et-Loire MARCHÉ SAINT-NICOLAS AU CHÂTEAU DE MAUPASSANT 70 Rue Nationale Lys-Haut-Layon, 2 décembre 2023, Lys-Haut-Layon. Lys-Haut-Layon,Maine-et-Loire L’association Vihiers Patrimoine organise tous les ans un marché de Noël..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 19:00:00. .

70 Rue Nationale VIHIERS

Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Vihiers Patrimoine association organizes an annual Christmas market. Todos los años, la asociación Vihiers Patrimoine organiza un mercado navideño. Der Verein Vihiers Patrimoine organisiert jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt. Mise à jour le 2023-10-12 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Lys-Haut-Layon, Maine-et-Loire Autres Lieu 70 Rue Nationale Adresse 70 Rue Nationale VIHIERS Ville Lys-Haut-Layon Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 70 Rue Nationale Lys-Haut-Layon latitude longitude 47.1462;-0.54089

70 Rue Nationale Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lys-haut-layon/