Concert La petite Sophie (l’Essentiel ) 70 rue Marcelin Roche Brive-la-Gaillarde, 21 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Un super concert avec un duo au top ! Venez profiter et danser ! En prime Du bon vin à déguster et à acheter si vous le désirez Restauration 19h-00h

Infos et réservation: 06 22 94 32 74.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

70 rue Marcelin Roche

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A great concert with a top duo! Come enjoy and dance! Bonus Good wine to taste and buy if you like Catering 19h-00h

Info and booking: 06 22 94 32 74

¡Un gran concierto con un dúo de primera! ¡Ven a disfrutar y a bailar! Bonus Buen vino para degustar y comprar si lo desea Catering 19h-00h

Información y reservas: 06 22 94 32 74

Ein tolles Konzert mit einem Top-Duo! Kommen Sie, um zu genießen und zu tanzen! Dazu gibt es guten Wein zum Probieren und Kaufen, wenn Sie möchten. Restauration 19h-00h

Infos und Reservierung: 06 22 94 32 74

Mise à jour le 2023-10-12 par Brive Tourisme