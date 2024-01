UN VITRAIL DE JEAN HUGO AUX PÉNITENTS 70 Rue Henri de Bornier Lunel, samedi 20 janvier 2024.

Lunel Hérault

Les Pénitents vous invitent à découvrir un vitrail de Jean Hugo d’après une interprétation de Clotilde Gontel Maitre Verrier à partir du carnet de dessins de l’Artiste Jean Hugo.

Un évènement à ne pas rater pour cet édifice habituellement fermé au public en dehors des offices.

Un peu d’histoire

Ancien couvent de Carmes fondé à Lunel vers 1260, l’ensemble est détruit pendant la Guerre de Cent ans et les guerres de religion. Vendu comme bien national à la Révolution Française, il est racheté en 1810 par les Pénitents blancs de Lunel.

Il comprend, outre la chapelle, des vestiges importants en lien avec l’histoire de la ville, comme l’ancienne tour de guet et les remparts médiévaux.

La chapelle présente un décor fortement marqué par la présence des Pénitents.

Dans le cloitre : Exposition et ventes des œuvres de Jean Hugo présenté par la Famille Hugo : son parcours, ses œuvres, ses réalisations……

Visites Guidées et gratuites du vitrail, de la chapelle et de l’ensemble des structures.

par les bénévoles des Pénitents.

Tombola et Ventes de bouteilles à l’effigie des Pénitents.

70 Rue Henri de Bornier

Lunel 34400 Hérault Occitanie



