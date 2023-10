LES ABEILLES DE LA PAIX -CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS – LUNEL 70 Rue Henri de Bornier Lunel, 4 novembre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

LES PENITENTS VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS AVEC LES ABEILLES DE LA PAIX – SAMEDI 4 NOVEMBRE

De 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00.

CONFERENCE : unique séance à 15h30 animée par le Père Clément.Renseignements pratiques

Les Pénitents – 70 rue Henri de Bornier – LUNEL

Ouvert le samedi 4 novembre de 10h à 12h et de 14h00 à 17h00

Courriel : travauxdespenitentsad34.

2023-11-04 10:00:00 fin : 2023-11-04 17:00:00. .

70 Rue Henri de Bornier

Lunel 34400 Hérault Occitanie



LES PENITENTS INVITE YOU TO JOIN THE PEACE BEES – SATURDAY NOVEMBER 4

From 10:00 to 12:00 and 14:00 to 17:00.

CONFERENCE: single session at 3:30 pm led by Père Clément

Les Pénitents ? 70 rue Henri de Bornier – LUNEL

Open Saturday November 4, from 10am to 12pm and from 2pm to 5pm

E-mail: travauxdespenitentsad34

LOS PENITENTES TE INVITAN A CONOCER A LAS ABEJAS DE LA PAZ – SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE

De 10h a 12h y de 14h a 17h.

CONFERENCIA: sesión única a las 15.30 h a cargo del Padre Clément.Información práctica

Les Pénitents ? 70 rue Henri de Bornier – LUNEL

Abierto el sábado 4 de noviembre de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 h

Correo electrónico: travauxdespenitentsad34

DIE PENITENTEN GEBEN IHNEN EIN RENDEZVOUS MIT DEN FRIEDENSBIENEN – SAMSTAG, 4. NOVEMBER

Von 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr.

KONFERENZ: einzige Sitzung um 15.30 Uhr, geleitet von Pater Clément.Praktische Informationen

Les Pénitents ? 70 rue Henri de Bornier – LUNEL

Geöffnet am Samstag, den 4. November von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr

E-Mail: travauxdespenitentsad34

