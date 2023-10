Japan Évasion 70 Rue Eugène Sue Montluçon, 13 octobre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Venez découvrir la culture japonaise comme vous ne l’avez jamais vue ! …

Soyez nombreux à vibrer intensément aux cotés des nombreux artistes, exposants, créateurs de talent et affrontez vous à travers des jeux vidéo épiques!.

2023-10-13 fin : 2023-10-15 . .

70 Rue Eugène Sue Parc des Expositions

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover Japanese culture as you’ve never seen it before! …

Join the many talented artists, exhibitors and designers, and compete in epic video games!

¡Ven y descubre la cultura japonesa como nunca antes la habías visto!

Únete a los numerosos artistas, expositores y talentosos creadores, ¡y compite en épicos videojuegos!

Entdecken Sie die japanische Kultur, wie Sie sie noch nie zuvor gesehen haben! …

Erleben Sie die vielen Künstler, Aussteller und talentierten Designer und spielen Sie epische Videospiele!

Mise à jour le 2023-09-29 par OTI Vallée du Coeur de France