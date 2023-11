Concert de Noël 70 rue d’Ulm Montluçon, 22 décembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Concert de Noël de l’Orchestre Symphonique et de l’Orchestre à Cordes de Montluçon.

Dirigé par Nicolas Casanova..

2023-12-22 19:00:00 fin : 2023-12-22 . .

70 rue d’Ulm Eglise Ste-Thérèse

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas concert by the Montluçon Symphony Orchestra and String Orchestra.

Conducted by Nicolas Casanova.

Concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica y de Cuerda de Montluçon.

Bajo la dirección de Nicolas Casanova.

Weihnachtskonzert des Symphonieorchesters und des Streichorchesters von Montluçon.

Dirigiert von Nicolas Casanova.

Mise à jour le 2023-11-02 par OTI Vallée du Coeur de France