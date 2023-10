Atelier d’écriture 70 Rue du Général Leclerc Montargis, 7 octobre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Viens participer à un atelier d’écriture à la librairie du Hérisson..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 12:00:00. .

70 Rue du Général Leclerc

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Come and take part in a writing workshop at the Hedgehog bookshop.

Participe en un taller de escritura en la librería Hérisson.

Komm und nimm an einem Schreibworkshop in der Buchhandlung « Le Hérisson » teil.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT MONTARGIS