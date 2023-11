Vide atelier 70 rue du Général de Gaulle Saint-Nabor, 2 décembre 2023, Saint-Nabor.

Saint-Nabor,Bas-Rhin

Véronique Heintz, potière, et Raoul Geib, peintre sur aquarelle, ont le plaisir de vous inviter dans l’atelier pour y découvrir céramiques et tableaux à tout petits prix..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

70 rue du Général de Gaulle

Saint-Nabor 67530 Bas-Rhin Grand Est



Véronique Heintz, potter, and Raoul Geib, watercolor painter, are pleased to invite you into their workshop to discover ceramics and paintings at very low prices.

Véronique Heintz, ceramista, y Raoul Geib, pintor acuarelista, tienen el placer de invitarle a su taller para descubrir cerámicas y pinturas a precios muy bajos.

Die Töpferin Véronique Heintz und der Aquarellmaler Raoul Geib freuen sich, Sie in ihr Atelier einzuladen, wo Sie Keramiken und Bilder zu ganz kleinen Preisen entdecken können.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile