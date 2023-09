Atelier de pratique artistique | Marbrage ebru 70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois, 25 octobre 2023, Le Malesherbois.

Le Malesherbois,Loiret

Une initiation à un savoir-faire presque magique….

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:00:00. .

70 Rue du Gen Patton

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire



An introduction to an almost magical skill…

Una introducción a una habilidad casi mágica…

Eine Einführung in ein fast magisches Know-how…

Mise à jour le 2023-09-26 par ADRT45