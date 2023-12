Cet évènement est passé Lire avec bébé, Médiathèque Jean Moulin 70 Rue Aimé Dennel Margny-lès-Compiègne Catégories d’Évènement: Margny-lès-Compiègne

2023-12-13 16:00:00 à 17:00:00

Lire avec bébé, Médiathèque Jean Moulin, 70 Rue Aimé Dennel, Margny-lès-Compiègne

Les lectrices de l'association Grandir Ensemble proposent de Lire avec bébé… dès la naissance à 4 ans. Pour ouvrir les tout-petits au monde de l'imaginaire et par la découverte de la langue, du récit, leur permettre de se construire dans l'espace et dans le temps. Des moments de lecture et de plaisir partagé, autour d'un livre, d'une comptine ou d'un récit, proposés à votre tout-petit, en votre présence ou celle de son entourage familier.

