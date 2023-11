Rencontre avec le Loup 70 rue Aimé Dennel Margny-lès-Compiègne, 18 novembre 2023, Margny-lès-Compiègne.

Margny-lès-Compiègne,Oise

À partir de l’histoire vraie de Marcos Rodriguez Pantoja, qui a vécu 12 ans avec les loups dans la Sierra Morena en Espagne, Virginie nous parlera de son expédition pour pister cet animal. Entre ossements, crânes, empreintes… partez à la rencontre de ces canidés incroyables !.

70 rue Aimé Dennel

Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France



Based on the true story of Marcos Rodriguez Pantoja, who lived with wolves in Spain?s Sierra Morena for 12 years, Virginie will tell us about his wolf-tracking expedition. Bones, skulls, footprints… come and meet these incredible canines!

Basándose en la historia real de Marcos Rodríguez Pantoja, que convivió con lobos en Sierra Morena, España, durante 12 años, Virginie nos contará su expedición para rastrear a este animal. Huesos, cráneos, huellas… ¡venga a conocer a estos increíbles cánidos!

Ausgehend von der wahren Geschichte von Marcos Rodriguez Pantoja, der 12 Jahre lang mit Wölfen in der Sierra Morena in Spanien gelebt hat, wird Virginie uns von ihrer Expedition erzählen, um diese Tiere aufzuspüren. Zwischen Knochen, Schädeln, Fußspuren… machen Sie sich auf den Weg, um diese unglaublichen Caniden zu treffen!

