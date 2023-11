Atelier 2 tonnes 70 rue Aimé Dennel Margny-lès-Compiègne, 4 novembre 2023, Margny-lès-Compiègne.

Margny-lès-Compiègne,Oise

Serious Game qui vous emmène jusqu’en 2050 afin de réduire votre empreinte carbone personnelle ainsi que celle de tous les Français ! Organisé avec Fresque du climat 60..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . 0 .

70 rue Aimé Dennel

Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France



Serious Game that takes you to 2050 to reduce your personal carbon footprint and that of all French people! Organized with Fresque du climat 60.

Juego serio que te lleva a 2050 para reducir tu huella de carbono personal y la de todos los franceses Organizado con Fresque du climat 60.

Serious Game, das Sie bis ins Jahr 2050 führt, um Ihren persönlichen CO2-Fußabdruck und den aller Franzosen zu reduzieren! Organisiert von Fresque du climat 60.

Mise à jour le 2023-10-26 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme