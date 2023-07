Atelier d’impro Danse contemporaine 70 route de Vercheny-le-Haut Vercheny, 15 juillet 2023, Vercheny.

Vercheny,Drôme

Atelier d’Impro avec Sarah Abramo qui vous propose de partager un moment dansé, improvisé et dirigé grâce à des clés qui permettent l’approfondissement du mouvement et du lâcher prise. Atelier suivi d’un repas partagé pour ceux qui le souhaitent..

2023-07-15 10:30:00 fin : 2023-07-15 12:00:00. EUR.

70 route de Vercheny-le-Haut

Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Improvisation workshop with Sarah Abramo, who invites you to share a moment of dance, improvisation and direction, using keys to deepen movement and let go. Workshop followed by a shared meal for those who wish.

Taller de improvisación con Sarah Abramo, que te invita a compartir un momento de danza, improvisada y dirigida utilizando claves para profundizar en el movimiento y dejarse llevar. Taller seguido de una comida compartida para aquellos que lo deseen.

Impro-Workshop mit Sarah Abramo, die Ihnen vorschlägt, einen Moment lang gemeinsam zu tanzen, zu improvisieren und mithilfe von Schlüsseln, die eine Vertiefung der Bewegung und des Loslassens ermöglichen, zu leiten. Im Anschluss an den Workshop gibt es ein gemeinsames Essen für diejenigen, die es wünschen.

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans