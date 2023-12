Soirée lumières 70 Route de Saget Estialescq, 1 décembre 2023, Estialescq.

Estialescq,Pyrénées-Atlantiques

Ce vendredi 1er décembre à 19h à la salle communale, la commission animation d’Estialesq propose de venir découvrir, s’extasier, admirer les décorations illuminées qui ornent le parvis de la mairie. Une soirée partage avec auberge béarnaise permettra de se réchauffer. Vin chaud offert..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 23:00:00. EUR.

70 Route de Saget Salle communale

Estialescq 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This Friday, December 1 at 7pm in the Salle Communale, the Estialesq entertainment committee invites you to come and discover, marvel at and admire the illuminated decorations adorning the town hall forecourt. An evening of sharing with an auberge béarnaise will keep you warm. Mulled wine available.

Este viernes 1 de diciembre a las 19:00 h en el ayuntamiento, el comité de animación de Estialesq le invita a descubrir, maravillarse y admirar las decoraciones iluminadas que adornan el patio del ayuntamiento. Una velada para compartir con un auberge béarnaise que le hará entrar en calor. Vino caliente de cortesía.

Am Freitag, den 1. Dezember um 19 Uhr im Gemeindesaal lädt die Animationskommission von Estialesq dazu ein, die beleuchteten Dekorationen auf dem Vorplatz des Rathauses zu entdecken, zu bestaunen und zu bewundern. Bei einem gemeinsamen Abend mit Auberge béarnaise können Sie sich aufwärmen. Glühwein wird angeboten.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn