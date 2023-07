Colloque de psychologie à la Maison d’Izieu 70 route de Lambraz Izieu, 15 octobre 2023, Izieu.

Izieu,Ain

Colloque de psychologie – Les mères dans la Shoah : trauma des mères victimes de génocide et de violence politique. Dimanche 15 octobre à la Maison d’Izieu..

2023-10-15 09:30:00 fin : 2023-10-15 16:30:00. EUR.

70 route de Lambraz Hameau de Lélinaz

Izieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Psychology conference – Mothers in the Shoah: trauma of mothers who were victims of genocide and political violence. Sunday 15 October at Maison d’Izieu.

Conferencia de psicología – Madres en la Shoah: traumas de las madres víctimas del genocidio y la violencia política. Domingo 15 de octubre en la Maison d’Izieu.

Psychologisches Kolloquium – Mütter in der Shoah: Trauma von Müttern, die Opfer von Völkermord und politischer Gewalt wurden. Sonntag, 15. Oktober im Maison d’Izieu.

