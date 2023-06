15ÈME VIDE-GRENIERS DE VALDANGE-INFORMATIQUE 70 route de la grande basse La Bourgonce, 20 août 2023, La Bourgonce.

La Bourgonce,Vosges

Les réservations se font par emplacement unitaire de 5 mètres linéaires à 10,00€ ; un métrage de 5 mètres linéaires supplémentaires est prévu pour UN véhicule par réservation. Pré-réservation obligatoire par téléphone de 18h30 à 20h30.

Les organisateurs se réservent la buvette et la vente de restauration.. Tout public

Dimanche 2023-08-20 à 06:00:00 ; fin : 2023-08-20 18:00:00. 0 EUR.

70 route de la grande basse

La Bourgonce 88470 Vosges Grand Est



Reservations are per unit of 5 linear meters at 10.00?; an additional 5 linear meters are available for ONE vehicle per reservation. Advance reservations must be made by telephone between 6.30 pm and 8.30 pm.

The organizers reserve the right to sell refreshments and snacks.

Se pueden hacer reservas para espacios individuales de 5 metros lineales a 10,00 euros; hay disponibles 5 metros lineales adicionales para UN vehículo por reserva. La reserva previa debe hacerse por teléfono entre las 18.30 y las 20.30 horas.

Los organizadores se reservan el derecho de vender refrescos y aperitivos.

Reservierungen werden für 5 laufende Meter pro Standplatz zu 10,00? vorgenommen; für EIN Fahrzeug pro Reservierung sind weitere 5 laufende Meter vorgesehen. Vorreservierungen sind von 18.30 bis 20.30 Uhr telefonisch erforderlich.

Die Organisatoren behalten sich den Ausschank und den Verkauf von Speisen und Getränken vor.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES