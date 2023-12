Visite de l’élevage 70 Lieu-dit Aod Kerazan Vihan Plouguerneau, 5 janvier 2024, Plouguerneau.

Plouguerneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 11:00:00

fin : 2024-01-05

.

Au cours de la visite nous vous ferons découvrir :

• l’ormeau et sa biologie,

• les secrets de la reproduction,

• l’élevage du naissain (0à2cm),

• les méthodes d’élevage en mer et les outils de production,

• l’impact sur le milieu et la préservation des ressources naturelles,

• le travail de la nacre et la confection de bijoux,

• des idées de recettes et de préparation,

• découverte de nos algues de culture,

La visite est suivie d’une dégustation.

Gratuit pour les moins de 15 ans.

.

70 Lieu-dit Aod Kerazan Vihan

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-09 par OT PAYS DES ABERS