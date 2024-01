Atelier Danse 70 Cours de la République Le Havre, samedi 13 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 10:00:00

fin : 2024-01-13

Avec les danseur·se·s de la Cie Amala Dianor

Proposant une danse virtuose qui hybride les formes et fusionne les styles hip-hop, contemporain, africo-contemporain, le langage chorégraphique d’Amala Dianor s’inspire autant des écritures savantes que de pratiques populaires. Venez expérimenter, aux côtés des interprètes de la compagnie, cette danse sensible et énergique.

Rendez-vous au Conservatoire Arthur Honegger

A partir de 15 ans

Durée : 3h

Réservation obligatoire

Avec les danseur·se·s de la Cie Amala Dianor

Proposant une danse virtuose qui hybride les formes et fusionne les styles hip-hop, contemporain, africo-contemporain, le langage chorégraphique d’Amala Dianor s’inspire autant des écritures savantes que de pratiques populaires. Venez expérimenter, aux côtés des interprètes de la compagnie, cette danse sensible et énergique.

Rendez-vous au Conservatoire Arthur Honegger

A partir de 15 ans

Durée : 3h

Réservation obligatoire

.

70 Cours de la République Conservatoire Arthur Honegger

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie