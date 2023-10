Rencontre : « Instruments du Moyen-Âge » 70 Cours de la République Le Havre, 23 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Présentation, démonstration et initiation aux instruments du Moyen-âge.

Proposé par Gaëlle Durand.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

De 10h à 13h

Rendez-vous au Conservatoire Arthur Honegger – Salle Christian Brassy.

Presentation, demonstration and introduction to medieval instruments.

Presented by Gaëlle Durand.

Free admission, subject to availability

From 10 a.m. to 1 p.m

Meet at the Conservatoire Arthur Honegger – Salle Christian Brassy

Presentación, demostración e iniciación a los instrumentos medievales.

Presentado por Gaëlle Durand.

Entrada gratuita, según disponibilidad

De 10:00 a 13:00

Cita en el Conservatorio Arthur Honegger – Sala Christian Brassy

Präsentation, Vorführung und Einführung in die Instrumente des Mittelalters.

Angeboten von Gaëlle Durand.

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze

Von 10 Uhr bis 13 Uhr

Treffpunkt: Conservatoire Arthur Honegger – Saal Christian Brassy

