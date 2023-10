Les Rendez-vous d’Arthur : Vaïbz, le Jazz en fusion 70 Cours de la République Le Havre, 15 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La musique de « Vaïbz » est née autour de l’arrangement de plusieurs Children’s Songs de Chick Corea. Par la suite, ce travail a inspiré les compositions de David Fourdrinoy pour le groupe, lui donnant un son original. De cette aventure de jeunesse a surgi une production à la croisée du rock, du jazz modal et des musiques répétitives et traditionnelles (séga/maloya), lui offrant également une profondeur que l’on retrouve dans la musique dite classique. « Vaïbz », c’est aussi l’histoire d’une amitié fraternelle de 25 ans (trop précieuse pour ne pas être soulignée !) qui se réinvente à chaque concert autour d’une écriture imaginative, d’improvisations riches et de parcours artistiques singuliers.

Ce concert s’inscrit dans la double dynamique du développement du jazz et des percussions au sein du Conservatoire havrais, complètant la résidence offerte au vibraphoniste de jazz Franck Tortiller dont le temps fort de restitution des travaux aura lieu, rappelons-le les 17 et 18 février 2024.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Trois séances : 12h30, 18h et 19h.

Durée : 45min.

Rendez-vous au Conservatoire Arthur Honegger – Amphi Woollett.

70 Cours de la République Conservatoire Arthur Honegger

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The music of « Vaïbz » was born around the arrangement of several Children?s Songs by Chick Corea. This work subsequently inspired David Fourdrinoy’s compositions for the group, giving it an original sound. From this youthful adventure emerged a production at the crossroads of rock, modal jazz and repetitive and traditional music (sega/maloya), giving it a depth found in so-called classical music. « Vaïbz » is also the story of a 25-year fraternal friendship (too precious not to be highlighted!) that reinvents itself at every concert through imaginative writing, rich improvisations and singular artistic paths.

This concert is part of the two-pronged development of jazz and percussion at the Le Havre Conservatory, complementing the residency offered to jazz vibraphonist Franck Tortiller, whose work will culminate on February 17 and 18, 2024.

Free admission, subject to availability

Three sessions: 12:30pm, 6pm and 7pm.

Duration: 45min.

Meet at Conservatoire Arthur Honegger – Amphi Woollett

La música de « Vaïbz » surgió de un arreglo de varias canciones infantiles de Chick Corea. Esta obra inspiró posteriormente las composiciones de David Fourdrinoy para el grupo, dándole un sonido original. El resultado de esta aventura juvenil es una producción a caballo entre el rock, el jazz modal y la música repetitiva y tradicional (sega/maloya), lo que le confiere una profundidad propia de la llamada música clásica. « Vaïbz » es también la historia de una amistad de 25 años (¡demasiado preciosa para no destacarla!) que se reinventa en cada concierto a través de una escritura imaginativa, ricas improvisaciones y singulares caminos artísticos.

Este concierto se inscribe en una doble dinámica de desarrollo del jazz y la percusión en el Conservatorio de Le Havre, como complemento de la residencia ofrecida al vibrafonista de jazz Franck Tortiller, cuyo trabajo se presentará los días 17 y 18 de febrero de 2024.

Entrada gratuita, según disponibilidad

Tres sesiones: 12.30 h, 18.00 h y 19.00 h.

Duración: 45 minutos.

Encuentro en el Conservatorio Arthur Honegger – Amphi Woollett

Die Musik von « Vaïbz » entstand rund um die Bearbeitung mehrerer Children?s Songs von Chick Corea. Später inspirierte diese Arbeit die Kompositionen von David Fourdrinoy für die Band und verlieh ihr einen originellen Sound. Aus diesem jugendlichen Abenteuer entstand eine Produktion, die sich zwischen Rock, modalem Jazz und repetitiver, traditioneller Musik (Séga/Maloya) bewegt und ihr auch eine Tiefe verleiht, die man in der sogenannten klassischen Musik findet. « Vaïbz » ist auch die Geschichte einer 25-jährigen brüderlichen Freundschaft (zu wertvoll, um nicht hervorgehoben zu werden!), die sich bei jedem Konzert neu erfindet und sich um ein fantasievolles Songwriting, reichhaltige Improvisationen und einzigartige künstlerische Wege dreht.

Dieses Konzert ist Teil der doppelten Dynamik der Entwicklung von Jazz und Schlagzeug am Konservatorium von Le Havre und ergänzt die Residenz des Jazz-Vibraphonisten Franck Tortiller, dessen Arbeit am 17. und 18. Februar 2024 ihren Höhepunkt findet.

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze

Drei Sitzungen: 12:30, 18:00 und 19:00 Uhr.

Dauer: 45 Minuten.

Treffpunkt: Conservatoire Arthur Honegger – Amphi Woollett

