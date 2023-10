Les Rendez-vous d’Arthur : Les Grandes Gueules 70 Cours de la République Le Havre, 8 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Chant lyrique, chant jazz, chant traditionnel, choeur de chambre, médiéval, baroque … la voix est désormais présente dans presque toutes ses dimensions au Conservatoire Honegger ! Quoi de mieux que d’inviter un ensemble virtuose pour exprimer l’ambition vocale de l’établissement : le quatuor vocal Les Grandes Gueules revisitera pour nous le répertoire hors norme d’un chanteur-compositeur prolifique : Henri SALVADOR. Quatre voix nues, où le souffle, les claquements de langues, les coups de glotte et le grain des voix remplacent avantageusement les instruments de l’orchestre. Leurs arrangements apporteront une dimension nouvelle à des chansons inoubliables : Syracuse, Maladie d’amour, Une chanson douce… Amateurs de folies vocales maîtrisées, bienvenue, car ce qu’ils font avec leurs voix est littéralement inouï !

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Trois séances : 12h30, 18h et 19h.

Durée : 45min.

Rendez-vous au Conservatoire Arthur Honegger – Amphi Woollett.

70 Cours de la République Conservatoire Arthur Honegger

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Lyrical singing, jazz, traditional singing, chamber choir, medieval, baroque? the voice is now present in almost every dimension at the Conservatoire Honegger! What better way to express the school?s vocal ambitions than to invite a virtuoso ensemble: the vocal quartet Les Grandes Gueules will revisit the extraordinary repertoire of a prolific singer-composer: Henri SALVADOR. Four naked voices, where breath, tongue-clicking, glottal thrusts and vocal grain replace orchestral instruments. Their arrangements bring a new dimension to unforgettable songs: Syracuse, Maladie d’amour, Une chanson douce? Lovers of controlled vocal madness, welcome, because what they do with their voices is literally unheard-of!

Free admission, subject to availability

Three sessions: 12:30pm, 6pm and 7pm.

Duration: 45min.

Meet at Conservatoire Arthur Honegger – Amphi Woollett

Canto lírico, jazz, canto tradicional, coro de cámara, medieval, barroco… ¡la voz está ahora presente en casi todas las dimensiones en el Conservatorio Honegger! Qué mejor manera de expresar las ambiciones vocales de la escuela que invitar a un conjunto virtuoso: el cuarteto vocal Les Grandes Gueules revisitará el extraordinario repertorio de un prolífico cantante-compositor: Henri SALVADOR. Cuatro voces desnudas, donde la respiración, el chasquido de las lenguas, el empuje de la glotis y el grano de las voces ocupan el lugar de los instrumentos orquestales. Sus arreglos aportan una nueva dimensión a canciones inolvidables como Syracuse, Maladie d’amour y Une chanson douce Para los amantes de la locura vocal controlada, ¡bienvenidos, porque lo que hacen con sus voces es literalmente inolvidable!

Entrada gratuita, según disponibilidad

Tres sesiones: 12.30 h, 18.00 h y 19.00 h.

Duración: 45 minutos.

Cita en el Conservatorio Arthur Honegger – Amphi Woollett

Operngesang, Jazzgesang, traditioneller Gesang, Kammerchor, Mittelalter, Barock… die Stimme ist am Honegger-Konservatorium in fast allen ihren Dimensionen präsent! Was könnte besser sein, als ein virtuoses Ensemble einzuladen, um die stimmlichen Ambitionen der Einrichtung zum Ausdruck zu bringen: Das Vokalquartett Les Grandes Gueules wird für uns das außergewöhnliche Repertoire eines produktiven Sängers und Komponisten neu beleben: Henri SALVADOR. Vier nackte Stimmen, bei denen der Atem, das Zungenschnalzen, die Glottisschläge und die Körnung der Stimmen die Instrumente des Orchesters vorteilhaft ersetzen. Ihre Arrangements verleihen unvergesslichen Liedern eine neue Dimension: Syracuse, Maladie d’amour, Une chanson douce? Liebhaber von kontrolliertem Gesangswahnsinn sind herzlich willkommen, denn was sie mit ihren Stimmen anstellen, ist im wahrsten Sinne des Wortes unerhört!

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze

Drei Vorstellungen: 12:30, 18:00 und 19:00 Uhr.

Dauer: 45min.

Treffpunkt: Conservatoire Arthur Honegger – Amphi Woollett

