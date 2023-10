Les Rendez-vous d’Arthur ; La Musique des Séries 70 Cours de la République Le Havre, 1 décembre 2023, Le Havre.

Dans le cadre des Rencontres Havre Séries

La musique donnée en concert est une invention récente dans l’histoire de l’humanité…

Au départ chargée d’une fonction sociale (musique de fête, de travail, de deuil, de danse …) elle a progressivement élargi le champ de son utilité et remplit désormais nos vies : on la trouve dans l’ascenseur, au supermarché, sur le terrain de sport… et naturellement, lorsque l’on ouvre son téléviseur ou son écran d’ordinateur !

Alors que les séries ont pris une place importante dans nos habitudes de consommation culturelle, la musique de séries nous accompagne quotidiennement, possédant cette étrange capacité de raviver des bribes de notre passé…

La musique et l’image sont indissociablement liés et trouvent dans notre ville un terrain privilégié d’expression. Grâce à des arrangements spécialement écrits pour cette journée, nous allons tester votre mémoire ainsi que votre capacité à mettre un nom sur une mélodie, un rythme, un souvenir.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Trois séances : 12h30, 18h et 19h.

Durée : 45min.

Rendez-vous au Conservatoire Arthur Honegger – Amphi Woollett.

As part of Rencontres Havre Séries

Concert music is a recent invention in the history of humanity?

Initially charged with a social function (party music, work music, mourning music, dance music, etc.), it has gradually broadened the scope of its usefulness and now fills our lives: we find it in the elevator, in the supermarket, on the sports field? and naturally, when we open our TV or computer screen!

At a time when soap operas have taken on an important role in our cultural consumption habits, music from soap operas accompanies us on a daily basis, possessing the uncanny ability to revive snippets of our past…

Music and image are inextricably linked, and our city is a perfect setting for their expression. With arrangements specially written for the day, we’ll test your memory and your ability to put a name to a melody, a rhythm or a memory.

Free admission, subject to availability

Three sessions: 12.30pm, 6pm and 7pm.

Duration: 45min.

Meet at Conservatoire Arthur Honegger – Amphi Woollett

En el marco de la serie Rencontres Havre Séries

La música de concierto es una invención reciente en la historia de la humanidad?

Al principio tenía una función social (música de fiesta, de trabajo, de luto, de baile, etc.), pero poco a poco ha ido ampliando el ámbito de su utilidad y ahora llena nuestras vidas: la encontramos en el ascensor, en el supermercado, en el campo de deportes… y por supuesto, ¡cuando abrimos el televisor o la pantalla del ordenador!

En un momento en que las telenovelas se han convertido en una parte importante de nuestros hábitos de consumo cultural, la música de las telenovelas nos acompaña a diario, con la extraña capacidad de revivir retazos de nuestro pasado…

La música y la imagen están indisolublemente unidas, y nuestra ciudad es un lugar perfecto para que se expresen. Con arreglos especialmente escritos para la jornada, pondremos a prueba su memoria y su capacidad para poner nombre a una melodía, un ritmo o un recuerdo.

Entrada gratuita, según disponibilidad

Tres sesiones: 12.30 h, 18.00 h y 19.00 h.

Duración: 45 minutos.

Cita en el Conservatorio Arthur Honegger – Amphi Woollett

Im Rahmen der Rencontres Havre Séries

Musik im Konzert ist eine neue Erfindung in der Geschichte der Menschheit?

Zunächst hatte sie eine soziale Funktion (Fest-, Arbeits-, Trauer-, Tanzmusik usw.), doch nach und nach hat sie ihren Nutzen erweitert und erfüllt heute unser Leben: Man findet sie im Aufzug, im Supermarkt, auf dem Sportplatz usw. und natürlich, wenn man den Fernseher oder den Computerbildschirm aufklappt!

Während Serien einen wichtigen Platz in unseren kulturellen Konsumgewohnheiten eingenommen haben, begleitet uns die Musik aus Serien täglich und hat die seltsame Fähigkeit, Teile unserer Vergangenheit wieder aufleben zu lassen…

Musik und Bilder sind untrennbar miteinander verbunden und finden in unserer Stadt ein bevorzugtes Terrain, um sich auszudrücken. Mit speziell für diesen Tag geschriebenen Arrangements testen wir Ihr Gedächtnis und Ihre Fähigkeit, einer Melodie, einem Rhythmus oder einer Erinnerung einen Namen zu geben.

Freier Eintritt, solange Plätze verfügbar sind

Drei Sitzungen: 12:30, 18:00 und 19:00 Uhr.

Dauer: 45 Minuten.

Treffpunkt: Conservatoire Arthur Honegger – Amphi Woollett

