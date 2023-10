Conte Musical : « La rivière qui disparaît » 70 Cours de la République Le Havre, 19 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Conte musical pour petits et grands imaginé et écrit par Olivier COHEN

Musique originale d’Hadrien Bonardo

Avec la comédienne Julie Martigny et le quatuor de saxophones Axone

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Durée : 40 min

Rendez-vous au Conservatoire Arthur Honegger (Amphi Woollett).

2023-11-19 11:00:00

70 Cours de la République Conservatoire Arthur Honegger

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Musical tale for young and old imagined and written by Olivier COHEN

Original music by Hadrien Bonardo

With actress Julie Martigny and the Axone saxophone quartet

Free admission, subject to availability

Running time: 40 min

Meet at the Conservatoire Arthur Honegger (Amphi Woollett)

Cuento musical para grandes y pequeños imaginado y escrito por Olivier COHEN

Música original de Hadrien Bonardo

Con la actriz Julie Martigny y el cuarteto de saxofones Axone

Entrada gratuita, según disponibilidad

Duración: 40 minutos

Encuentro en el Conservatorio Arthur Honegger (Amphi Woollett)

Musikalisches Märchen für Groß und Klein, erdacht und geschrieben von Olivier COHEN

Originalmusik von Hadrien Bonardo

Mit der Schauspielerin Julie Martigny und dem Axone Saxophonquartett

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze

Dauer: 40 min

Treffpunkt: Conservatoire Arthur Honegger (Amphi Woollett)

