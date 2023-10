Visite guidée : Architecture contemporaine : du conservatoire aux Bains des Docks 70 Cours de la République Le Havre, 12 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Mon village, mon quartier- Organisé par Pays d’art et d’histoire.

De part et d’autre du bassin Vauban, découvrez les édifices qui incarnent la profonde mutation de ce secteur.

En confiant la construction d’équipements majeurs à des architectes de renom, comme René et Phine-Week Dottelonde pour la bibliothèque universitaire, Jérôme Brunet et Éric Saunier pour le conservatoire Arthur Honegger ou encore Jean Nouvel pour les Bains des Docks, la requalification des quartiers s’ancre dans la modernité.

Visite à 14h30.

Durée : 2h.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-11-12 14:30:00 fin : 2023-11-12 . .

70 Cours de la République Conservatoire A.Honegger

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mon village, mon quartier- Organized by Pays d’art et d’histoire.

On either side of the Bassin Vauban, discover the buildings that embody the profound transformation of this area.

By entrusting the construction of major facilities to renowned architects such as René and Phine-Week Dottelonde for the university library, Jérôme Brunet and Éric Saunier for the Arthur Honegger conservatory, and Jean Nouvel for the Bains des Docks, the redevelopment of these neighborhoods is anchored in modernity.

Visit at 2:30pm.

Duration: 2 hours.

Reservations required.

Meeting point to be communicated upon registration.

Mi pueblo, mi barrio – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

A ambos lados del Bassin Vauban, descubra los edificios que encarnan la profunda transformación de esta zona.

Al confiar la construcción de grandes equipamientos a arquitectos de renombre como René y Phine-Week Dottelonde para la biblioteca universitaria, Jérôme Brunet y Éric Saunier para el conservatorio Arthur Honegger y Jean Nouvel para los Bains des Docks, la remodelación de estos barrios se ancla en la modernidad.

Visita a las 14.30 h.

Duración: 2 horas.

Imprescindible reservar.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Mein Dorf, mein Viertel- Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Entdecken Sie auf beiden Seiten des Vauban-Beckens die Gebäude, die den tiefgreifenden Wandel dieses Sektors verkörpern.

René und Phine-Week Dottelonde für die Universitätsbibliothek, Jérôme Brunet und Éric Saunier für das Konservatorium Arthur Honegger und Jean Nouvel für die Bains des Docks sind die Architekten, die mit dem Bau der wichtigsten Einrichtungen betraut wurden.

Besichtigung um 14.30 Uhr.

Dauer: 2 Stunden.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

