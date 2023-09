Les Rendez-vous d’Arthur : Septet Identité 70 Cours de la République Le Havre, 13 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

En 2011, Gaël Horellou découvre l’île de la Réunion et tombe sous le charme de sa culture. De là naît « Identité », un projet de fusion musicale ayant pour base le jazz et les rythmes de l’Océan Indien. En puisant dans les rythmes percussifs tribaux du maloya et les couleurs des harmonies du jazz, le groupe crée ainsi une « identité »musicale singulière, précise, festive, dansante et exigeante.

Comme le jazz aux USA, le maloya est l’héritage musical des esclaves à La Réunion. En faisant se rencontrer l’Europe et l’Afrique, le traditionnel et le moderne et en fédérant les musiques noires, le septet « Identité » touche donc une sorte d’universalité.

Le groupe animera plusieurs ateliers jeudi 12 octobre 2023, de 18h00 à 21h00. Par ailleurs, et jusqu’au dimanche 15 octobre, des animations, ateliers, bals et concerts autour des musiques et danses des îles viendront enrichir la 1ère édition du tout nouveau temps fort porté par l’établissement « Délices Métisses » !

Entrée libre,

Trois séances : 12h30, 18h et 19h

Durée : 45 min

Rendez-vous au Conservatoire Arthur Honegger (Amphi Woollett ).

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

70 Cours de la République Conservatoire Arthur Honegger

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



In 2011, Gaël Horellou discovered Reunion Island and fell under the spell of its culture. The result is « Identité », a musical fusion project based on jazz and Indian Ocean rhythms. Drawing on the tribal percussive rhythms of maloya and the colorful harmonies of jazz, the group creates a singular musical « identity » that is precise, festive, danceable and demanding.

Like jazz in the USA, maloya is the musical heritage of slaves in La Réunion. By bringing together Europe and Africa, the traditional and the modern, and federating black music, the « Identité » septet touches on a kind of universality.

The group will be hosting several workshops on Thursday, October 12, 2023, from 6:00 pm to 9:00 pm. In addition, until Sunday October 15, events, workshops, balls and concerts based on island music and dance will enrich the 1st edition of the brand new « Délices Métisses » event!

Free admission,

Three sessions: 12:30pm, 6pm and 7pm

Duration: 45 min

Meet at the Conservatoire Arthur Honegger (Amphi Woollett )

En 2011, Gaël Horellou descubrió Isla Reunión y cayó bajo el hechizo de su cultura. El resultado es « Identité », un proyecto de fusión musical basado en el jazz y los ritmos del Océano Índico. Inspirándose en los ritmos tribales percusivos de la maloya y en las coloridas armonías del jazz, el grupo ha creado una identidad musical singular, precisa, festiva, bailable y exigente.

Al igual que el jazz en Estados Unidos, el maloya es la herencia musical de los esclavos de la isla de La Reunión. Al unir Europa y África, lo tradicional y lo moderno, y federar la música negra, el septeto « Identité » toca una especie de universalidad.

El grupo organizará varios talleres el jueves 12 de octubre de 2023, de 18:00 a 21:00 horas. Además, hasta el domingo 15 de octubre, actos, talleres, bailes y conciertos en torno a la música y la danza isleñas enriquecerán la 1ª edición de este evento inédito organizado por Délices Métisses

Entrada gratuita,

Tres sesiones: 12.30 h, 18.00 h y 19.00 h

Duración: 45 minutos

Encuentro en el Conservatorio Arthur Honegger (Amphi Woollett )

2011 entdeckte Gaël Horellou die Insel La Réunion und verfiel dem Charme ihrer Kultur. Daraus entstand « Identité », ein musikalisches Fusionsprojekt, dessen Basis der Jazz und die Rhythmen des Indischen Ozeans sind. Die Gruppe schöpft aus den perkussiven Stammesrhythmen des Maloya und den harmonischen Farben des Jazz und schafft so eine einzigartige musikalische « Identität », die präzise, festlich, tanzbar und anspruchsvoll ist.

Wie der Jazz in den USA ist der Maloya das musikalische Erbe der Sklaven auf La Réunion. Indem das Septett « Identité » Europa und Afrika, Traditionelles und Modernes aufeinandertreffen lässt und die schwarze Musik vereint, berührt es eine Art Universalität.

Die Gruppe wird am Donnerstag, den 12. Oktober 2023, von 18.00 bis 21.00 Uhr mehrere Workshops abhalten. Außerdem werden bis Sonntag, den 15. Oktober, Veranstaltungen, Workshops, Bälle und Konzerte rund um die Musik und den Tanz der Inseln die erste Ausgabe des neuen Highlights, das von der Einrichtung « Délices Métisses » getragen wird, bereichern!

Der Eintritt ist frei,

Drei Vorstellungen: 12.30 Uhr, 18 Uhr und 19 Uhr

Dauer: 45 min

Treffpunkt: Conservatoire Arthur Honegger (Amphi Woollett )

Mise à jour le 2023-09-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche