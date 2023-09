Les Rendez-vous d’Arthur : Upsylon 70 Cours de la République Le Havre, 29 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Les percussions comptent parmi les instruments les plus anciens et répandus de notre planète ! Ils sont présents dans la plupart des genres musicaux, des musiques traditionnelles jusqu’à la musique contemporaine. Généralement spectaculaires car très visuels, leurs concerts suscitent toujours la curiosité tout en invitant au mouvement.

Constitué des trois professeurs percussionnistes du conservatoire Honegger, le trio Upsylon en est aujourd’hui l’un des ambassadeurs, proposant une (re)découverte de cet univers allant de la transcription à la création contemporaine, en passant par des oeuvres inspirées par les musiques du monde. Il met également en avant une forme d’expression moins connue : les percussions corporelles, inspirées tant par le corps comme instrument de musique, que par le geste chorégraphié.

Entrée libre,

Trois séances : 12h30, 18h et 19h

Durée : 45 min

Rendez-vous au Conservatoire Arthur Honegger (Amphi Woollett ).

2023-09-29

70 Cours de la République Conservatoire Arthur Honegger

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Percussion instruments are among the oldest and most widespread on the planet! They can be found in most musical genres, from traditional to contemporary. Generally spectacular because they are highly visual, their concerts always arouse curiosity while inviting movement.

The Upsylon trio, made up of three percussion teachers from the Honegger conservatory, is one of the company?s ambassadors, proposing a (re)discovery of this universe ranging from transcription to contemporary creation, via works inspired by world music. It also highlights a lesser-known form of expression: body percussion, inspired as much by the body as a musical instrument as by choreographed gesture.

Free admission,

Three sessions: 12.30pm, 6pm and 7pm

Duration: 45 min

Meet at the Conservatoire Arthur Honegger (Amphi Woollett )

Los instrumentos de percusión se cuentan entre los más antiguos y extendidos del planeta Se encuentran en la mayoría de los géneros musicales, desde los tradicionales hasta los contemporáneos. Generalmente espectaculares por ser tan visuales, sus conciertos despiertan siempre la curiosidad al tiempo que invitan al movimiento.

El trío Upsylon, formado por tres profesores de percusión del Conservatorio Honegger, es hoy uno de sus embajadores, ofreciendo un (re)descubrimiento de este universo que va de la transcripción a la creación contemporánea, pasando por obras inspiradas en las músicas del mundo. También pone de relieve una forma de expresión menos conocida: la percusión corporal, inspirada tanto en el cuerpo como instrumento musical como en el gesto coreografiado.

Entrada gratuita,

Tres sesiones: 12.30 h, 18.00 h y 19.00 h

Duración: 45 minutos

Encuentro en el Conservatorio Arthur Honegger (Amphi Woollett )

Schlaginstrumente gehören zu den ältesten und am weitesten verbreiteten Instrumenten auf unserem Planeten! Sie sind in den meisten Musikgenres vertreten, von traditioneller Musik bis hin zu zeitgenössischer Musik. Meist spektakulär, weil sehr visuell, wecken ihre Konzerte immer die Neugierde und laden gleichzeitig zur Bewegung ein.

Das Trio Upsylon, das aus drei Schlagzeuglehrern des Honegger-Konservatoriums besteht, ist heute einer der Botschafter dieser Musikrichtung. Es bietet eine (Wieder-)Entdeckung dieses Universums, das von Transkriptionen über von der Weltmusik inspirierte Werke bis hin zu zeitgenössischen Kreationen reicht. Das Projekt stellt auch eine weniger bekannte Ausdrucksform vor: die Bodypercussion, die sowohl vom Körper als Musikinstrument als auch von choreographierten Gesten inspiriert ist.

Der Eintritt ist frei,

Drei Sitzungen: 12.30 Uhr, 18 Uhr und 19 Uhr

Dauer: 45 min

Treffpunkt: Conservatoire Arthur Honegger (Amphi Woollett )

