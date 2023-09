Spectacle : La faiseuse de neige 70 Cours de la République Le Havre, 22 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Dans chaque ville et chaque village, il y a toujours un vieil homme ou une vieille femme que personne ne connaît vraiment. Ce sont les faiseurs de neige.

Lorsqu’arrive dans la petite ville de Leonberg un petit garçon qui aime la neige plus que tout, la faiseuse de neige décide de lui faire un cadeau. Un cadeau infini. Un conte sur un objet mathématique, les fractales, mais aussi sur l’infini et sur le plaisir de contempler les détails infimes et merveilleux qui nous entourent.

Avec Marie Lhuissier et Alexandre Dandelot

Durée : 45 min

à partir de 6 ans.

2023-09-22 09:30:00 fin : 2023-09-22 . .

70 Cours de la République Conservatoire Arthur Honegger

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



In every town and village, there’s always an old man or woman that nobody really knows. They are the snowmakers.

When a little boy who loves snow more than anything arrives in the small town of Leonberg, the snowmaker decides to give him a present. An infinite gift. A tale about a mathematical object, fractals, but also about infinity and the pleasure of contemplating the tiny, wonderful details that surround us.

With Marie Lhuissier and Alexandre Dandelot

Duration: 45 min

ages 6 and up

En todas las ciudades y pueblos hay un anciano o una anciana a los que nadie conoce. Son los fabricantes de nieve.

Cuando un niño que ama la nieve más que a nada llega a la pequeña ciudad de Leonberg, el fabricante de nieve decide hacerle un regalo. Un regalo infinito. Un cuento sobre un objeto matemático, los fractales, pero también sobre el infinito y el placer de contemplar los pequeños y maravillosos detalles que nos rodean.

Con Marie Lhuissier y Alexandre Dandelot

Duración: 45 minutos

a partir de 6 años

In jeder Stadt und in jedem Dorf gibt es immer einen alten Mann oder eine alte Frau, die niemand wirklich kennt. Sie sind die Schneemacher.

Als in der kleinen Stadt Leonberg ein kleiner Junge ankommt, der den Schnee mehr als alles andere liebt, beschließt die Schneemacherin, ihm ein Geschenk zu machen. Ein unendliches Geschenk. Eine Geschichte über ein mathematisches Objekt, die Fraktale, aber auch über die Unendlichkeit und die Freude daran, die winzigen und wunderbaren Details um uns herum zu betrachten.

Mit Marie Lhuissier und Alexandre Dandelot

Dauer: 45 Min

ab 6 Jahren

Mise à jour le 2023-09-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche