Week-end baroque 70 Cours de la République Le Havre, 15 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Pour la première fois, le Conservatoire Arthur Honegger vous propose une programmation baroque le temps d’un week-end, du vendredi 15 au dimanche 17 septembre. Ainsi, notre établissement entend marquer son ambition de développer progressivement la place de ces répertoires au sein de son projet, tout en permettant la découverte des instruments en exprimant leur spécificité.

Vendredi 15 septembre – 12 h 30, 18 h et 19 h:

Une offrande musicale – Dans le cadre des Rendez-Vous d’Arthur

Samedi 16 septembre – de 15 h à 16 h :

Découverte d’instruments baroques

Dimanche 17 septembre -11h :

Bach à la maison

Dimanche 17 septembre – 18 h :

CPE Bach, Sonates pour flûte et clavier obligé

Entrée libre,

Rendez-vous au Conservatoire Arthur Honegger.

70 Cours de la République Conservatoire Arthur Honegger

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



For the first time, the Conservatoire Arthur Honegger is offering a weekend of Baroque programming, from Friday September 15 to Sunday September 17. In this way, our establishment intends to mark its ambition to progressively develop the place of these repertoires within its project, while allowing the discovery of instruments by expressing their specificity.

Friday, September 15 – 12:30, 6 and 7 p.m:

A musical offering – As part of Rendez-Vous d’Arthur

Saturday, September 16 – 3 pm to 4 pm :

Discovering baroque instruments

Sunday, September 17 – 11 a.m. :

Bach at home

Sunday, September 17 – 6 pm :

CPE Bach, Sonatas for flute and obbligato keyboard

Free admission,

Meet at the Conservatoire Arthur Honegger

Por primera vez, el Conservatorio Arthur Honegger propone un programa barroco durante un fin de semana, del viernes 15 al domingo 17 de septiembre. De este modo, el Conservatorio pretende demostrar su ambición de desarrollar progresivamente el papel de estos repertorios dentro de su proyecto, permitiendo al mismo tiempo descubrir los instrumentos expresando su especificidad.

Viernes 15 de septiembre – 12.30 h, 18.00 h y 19.00 h:

Una ofrenda musical – En el marco del ciclo Rendez-Vous d’Arthur

Sábado 16 de septiembre – de 15.00 a 16.00 h :

Descubrimiento de los instrumentos barrocos

Domingo 17 de septiembre – 11h :

Bach en casa

Domingo 17 de septiembre – 18h :

CPE Bach, Sonatas para flauta y teclado obbligato

Entrada gratuita,

Cita en el Conservatorio Arthur Honegger

Zum ersten Mal bietet Ihnen das Conservatoire Arthur Honegger ein Wochenende lang, von Freitag, den 15. bis Sonntag, den 17. September, ein Barockprogramm an. Damit will unsere Einrichtung ihre Ambitionen unterstreichen, den Stellenwert dieser Repertoires innerhalb ihres Projekts schrittweise auszubauen und gleichzeitig die Entdeckung der Instrumente zu ermöglichen, indem sie ihre Besonderheiten zum Ausdruck bringen.

Freitag, 15. September – 12.30 Uhr, 18.00 Uhr und 19.00 Uhr:

Eine musikalische Darbietung – Im Rahmen von Arthurs Rendez-Vous

Samstag, 16. September – 15:00 bis 16:00 Uhr:

Entdeckung von Barockinstrumenten

Sonntag, 17. September -11 Uhr :

Bach zu Hause

Sonntag, 17. September – 18 Uhr :

CPE Bach, Sonaten für Flöte und obligatorisches Keyboard

Der Eintritt ist frei,

Treffpunkt: Conservatoire Arthur Honegger

