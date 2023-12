Cet évènement est passé Marché de Noël 70 chemin de Vouleux Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’Évènement: CHATEAUNEUF SUR ISERE

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 10:00:00

fin : 2023-12-23 20:00:00 Marché de Noël avec de nombreux exposants locaux présents pour confectionner vos derniers cadeaux !

Artisanats, animations, restauration….

70 chemin de Vouleux Miellerie l’Instant Miel

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

