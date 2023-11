Marché de Noël : magasin de producteurs A Travers Champs 70 Chemin de Bras Zil Loriol-sur-Drôme, 15 décembre 2023, Loriol-sur-Drôme.

Loriol-sur-Drôme,Drôme

Venez à la rencontre des producteurs et artisans.

2023-12-15 09:00:00 fin : 2023-12-15 12:30:00. .

70 Chemin de Bras Zil A Travers Champs

Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and meet our producers and craftsmen

Venga a conocer a los productores y artesanos

Treffen Sie Produzenten und Handwerker

